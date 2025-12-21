Oroscopo Pesci: settimana dal 22 al 28 dicembre 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Questa settimana ha un’intensità emotiva che ti somiglia profondamente. È uno di quei periodi in cui le sensazioni si amplificano e diventa difficile restare indifferenti, anche se a volte vorresti solo galleggiare senza sentire tutto così forte. Il cielo parla di passioni capaci di durare, di amori che non si limitano all’entusiasmo iniziale ma cercano radici più profonde. Le gratificazioni non mancano, così come nuovi spunti che ti fanno percepire chiaramente di essere in una fase di grande evoluzione. È difficile resistere alla spinta dei pianeti che invitano ad amare senza remore, ed è proprio qui che si gioca la tua settimana.

Se una relazione è in crisi, questo slancio può diventare occasione di recupero, purché tu non fugga davanti alla paura di soffrire ancora. Se invece sei in coppia da tempo, potresti trovarti davanti a una decisione importante, anche definitiva: dare una forma più concreta a un legame, ufficializzare un’unione, scegliere di impegnarti senza più rimandare. Non ami le gabbie, ma quando senti che l’amore è autentico sei disposto a buttarti senza paracadute.

Sul piano lavorativo il periodo è attraversato da una tensione positiva. Chi ha un impiego dipendente può vivere giornate intense, cariche di responsabilità, ma anche di opportunità. C’è spazio per un avanzamento o per una valorizzazione, a patto di non lasciarti frenare dalla timidezza. Devi proporti, farti vedere, parlare chiaro delle tue capacità. È uno sforzo che ti costa, ma ne vale la pena. Solo tra giovedì e venerdì si registra un calo di concentrazione: nulla di grave, purché tu non pretenda troppo da te stesso proprio in quei giorni.

Dal punto di vista delle energie resta un po’ di stress, dovuto anche all’impossibilità di mantenere un’attività fisica regolare per via dei troppi impegni. In certi momenti ti senti scarico e pensi di non riuscire a sostenere i ritmi che vorresti, ma questa sensazione non intacca minimamente la tua capacità di riuscita. Giove favorevole ti accompagna e rafforza la fiducia nel futuro, estendendo i suoi effetti positivi anche al prossimo anno. Questa settimana ti ricorda che la tua sensibilità non è un limite, ma la tua vera forza.

Senti tutto più degli altri, e proprio per questo arrivi dove molti non osano.

VOTO: 9,5

CONSIGLIO DELLE STELLE SICILIANE: Quannu smetti di dubitari di chiddu che provi e ti fidi da to intensità, capisci ca è proprio chista a purtarti luntanu.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI