Oroscopo Pesci: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

PESCI – Le storie d’amore che hanno vacillato devono essere gestite con attenzione, altrimenti rischi di peggiorare le cose ad agosto. Sei sempre un po’ inquieto nei rapporti con alcune persone, prudenza con Gemelli e Capricorno.

Guarda al futuro con ottimismo e non lasciare che i problemi di lavoro tolgano tempo all’amore. Al lavoro, le esperienze passate sono state difficili, ma è tempo di organizzare l’autunno anche con nuovi collaboratori.

Non abbatterti e evita incomprensioni con chi non vuole capire i tuoi nuovi obiettivi professionali. Hai bisogno di un breve momento di relax dopo una recente situazione di disagio, non strapazzare il tuo fisico.

Se la tua vita fosse un film, sarebbe una commedia drammatica!

Voto: 4. Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghia ‘na pausa, ca ‘u cori voli ‘na sosta.”

