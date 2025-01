Oroscopo Pesci: settimana dal 6 al 12 gennaio 2025

Le previsioni del segno

PESCI – Pesci, Giove ti guarda storto, ma non c’è da preoccuparsi. È solo una fase di preparazione per il grande balzo di giugno. Per adesso, c’è da definire dettagli e stringere i denti.

Le emozioni sono sincere, e se il tuo cuore è ancora single, gennaio è un ottimo mese per fare incontri interessanti. Le domeniche saranno speciali per te, quindi esci e vivi qualche avventura, anche se fosse solo per incontrare nuovi amici. L’amore ti cerca, ma tu devi smettere di nasconderti dietro alla tua indecisione cronica.

“Pesci, meno pensieri e più azione: il mare aspetta il tuo tuffo!”

Voto: 6.5

Consiglio delle stelle siciliane: “Pisci, esci fora, ca sutta u mari è chinu di sirprisi.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI