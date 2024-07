Oroscopo Sagittario: settimana dal 15 al 21 luglio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – La situazione astrologica è in netto recupero, grazie al ritorno favorevole di Venere. Ti sentirai con un’irrefrenabile voglia di amore e chiarezza, capendo finalmente come stanno davvero le cose.

Le relazioni vissute nell’ombra verranno ufficializzate, mentre i rapporti fragili verranno spazzati via per fare spazio a legami più solidi e profondi. Quel fremito nel cuore preannuncia lieti eventi o cambiamenti significativi. Sul lavoro, sei attratto da progetti avvincenti ma pericolosi. Giove in opposizione ti consiglia di valutare bene le tue potenzialità e i tuoi limiti.

Prudenza è la parola chiave: contratti e accordi andranno rivisti attentamente. La protezione di Venere ti garantisce un buono stato fisico, ma occhio a non esagerare: consulta un esperto per evitare problemi, soprattutto se hai avuto fastidi recentemente.

“Pronto a saltare nel vuoto? Meglio un paracadute emotivo!”

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Non ti strapazzari troppu, talìa avanti e vivi.”

