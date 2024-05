Oroscopo Sagittario: settimana dal 20 al 26 maggio 2024

Le previsioni di tutti i segni

SAGITTARIO – Ah, Sagittario, che settimana movimentata ti aspetta! In amore, la tua pazienza sarà messa alla prova dalle ostilità planetarie, creando tensioni e dubbi nei rapporti coniugali. Evita polemiche inutili e cerca di frequentare gente nuova.

Nel lavoro, cambiamenti in vista: nuovi soci, collaboratori o editori. Attenzione alla burocrazia che potrebbe rallentarti, ma questo ti permetterà di mostrare le tue vere capacità. Per quanto riguarda il benessere, senti il bisogno di staccare la spina. Non strafare e prenditi cura del tuo fisico.

“Se la burocrazia fosse uno sport, saresti già campione olimpico!” Voto: 7. Consiglio delle stelle siciliane: Stacca la spina e godi di un pocu di tranquillità, ca senza salute, un c’è ricchezza!



