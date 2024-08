Oroscopo Sagittario: settimana dal 26 agosto all’1 settembre 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Oh, Sagittario, eterno esploratore dell’amore! Sei nel bel mezzo di un periodo strano, dove dire “sì” o “no” sembra più complicato di un test di logica. Le storie finite? Lasciale lì, sono come una vecchia ciabatta: comoda, ma ormai inutile.

Venere, dal 29, ti regalerà un po’ di speranza, e i cuori solitari finalmente avranno l’opportunità di divertirsi un po’, come piace a te. Sul lavoro, la delusione che ti ha frenato sembra una nebbia che inizia a diradarsi. Hai accettato un impegno che ti farà sudare in autunno, quindi preparati a dovere. Martedì e mercoledì saranno pesanti, ma giovedì e venerdì ti daranno la carica per affrontare tutto.

Consiglio delle stelle siciliane: “‘Nta vita, o si cummatti o si ridi, tu scegli ‘na vota pi tutti.”

Voto: 6.5 – Sarai anche un cavaliere errante, ma ricorda: anche i cavalieri hanno bisogno di una pausa ogni tanto.

