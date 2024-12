Oroscopo Sagittario: settimana dal 30 dicembre 2024 al 5 gennaio 2025

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Hai l’animo dell’avventuriero, ma questa settimana ti trovi davanti a un bivio esistenziale. Le nuove storie sono promettenti, ma c’è sempre quella vocina che ti sussurra “Sì, ma ne vale la pena?”.

Ti senti un po’ distante da ciò che ti fa stare bene, forse un po’ nostalgico del vecchio comfort del tuo ambiente. Tuttavia, sabato e domenica la luna nel segno ti regala una dose extra di sicurezza e intuizioni vincenti.

Sul lavoro, hai un’occasione magica per esprimere un desiderio natalizio, ma non farti prendere dalla rabbia per qualche sfida mancata. Tieni il focus sul futuro, con un sorriso e tanta fiducia.

“La vita non è perfetta, ma per fortuna c’è il weekend!”

Voto: 8

Consiglio delle stelle siciliane: “Calati ‘sta luna, chiù prestu chi scappa, e fati capiri ‘na vota quali passioni ti scarrìano u cori.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI