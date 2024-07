Oroscopo Sagittario: settimana dall’8 al 14 luglio 2024

Le previsioni del segno

SAGITTARIO – Ah, caro Sagittario, finalmente un po’ di tregua! Dopo un giugno da dimenticare, luglio sembra voler fare pace con te. In amore, preparati a sfoggiare tutto il tuo fascino irresistibile: sei così attraente che persino i cactus potrebbero innamorarsi di te. Questo è il momento giusto per fare quella dichiarazione d’amore che hai rimandato. E se sei già in coppia, l’aria è fertile per grandi progetti.

Sul lavoro, le stelle ti danno una spinta: se pensi a un cambiamento, non stare fermo ad aspettare che i soldi piovano dal cielo (perché sappiamo entrambi che non succede). Metti in moto le tue idee geniali. Anche il benessere va alla grande: sfrutta questo periodo per rafforzare il tuo corpo e la tua mente, anche se a giugno hai avuto qualche acciacco.

Voto: 8 – “Fatti trovare pronto per le grandi occasioni, ma ricordati che le stelle non fanno miracoli da sole.”

Consiglio delle stelle siciliane: “Chi s’adduna, s’arripara. Non ti scordare mai di pigliari curcuma ogni tanto.”

