Oroscopo Scorpione: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

SCORPIONE – Questa settimana ti muovi con quell’aura magnetica che usi come arma segreta: intensa, profonda, irresistibile. Chi cerca una nuova storia d’amore deve attivarsi subito. Il cielo è fertile, gli incontri sono favoriti e novembre – con Venere nel tuo segno – potrebbe averti già lasciato un ricordo piccante. La Luna del 13 accende un’ondata emotiva che può trasformarsi in passione pura, ma anche in un eccesso di agitazione che rischia di rovinare ciò che funziona. Le relazioni consolidate vivono momenti di chiarimento utili. Puoi rafforzare legami, sciogliere dubbi, creare intimità vera, purché non forzi situazioni già delicate. Il tuo istinto è potentissimo, ma devi scegliere di usarlo per comprendere, non per controllare.

Nel lavoro, Giove a favore ti sostiene e ti permette di costruire, ampliare, crescere. Ma attenzione: se sei in un ruolo di comando, evita di trasformarti nel generale che urla ordini solo per paura di essere criticato. Qualcuno potrebbe non gradire e i nemici improvvisati non ti servono. Il fine settimana porta intuizioni speciali: idee che arrivano come lampi, soluzioni che si incastrano, ispirazioni che ti sorprendono. Qualche disputa è probabile con un Toro, per questioni di orgoglio o divergenze pratiche. Affrontala con lucidità, non con la tua celebre strategia “ti annuso e ti smonto”.

Fisicamente devi moderarti. L’alimentazione è da tenere sotto controllo, lo stress resta una lama sottile che ti punzecchia. Martedì e mercoledì sono giornate più pesanti, dove senti accumularsi tensione mentale e fisica. Per evitare di esplodere, serve un’uscita di sicurezza: attività fisica leggera, aria fresca, piccoli momenti in cui ti concedi libertà senza sentirti vulnerabile. La tua forza c’è, è tanta, ma va accesa nel modo giusto.

Calmati: non puoi fare analisi psicologica a chiunque ti guardi più di cinque secondi.

Voto: 8,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Usa ‘a testa e non solu ‘u stintu. Cu’ ti voli beni, s’aspetta ca ci parri senza fari misteri”.

