Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno 2024: la classifica completa di Skystar

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 giugno 2024: i segni migliori

1 – Capricorno

Sei in un periodo in cui tutto sembra andare per il meglio, soprattutto in amore… VAI AL SEGNO

2 – Gemelli

Se non hai un amore, è solo perché non lo desideri o temi di commettere un errore… VAI AL SEGNO

3 – Leone

n amore, la passionalità è la tua arma segreta. Venere ti sorride, rendendo gli incontri fortunati e carichi di dolcezza… VAI AL SEGNO

4 – Cancro

Venere è neutra per pochi giorni, ma dal 17 entrerà nel tuo segno, aiutandoti a dimenticare i problemi recenti… VAI AL SEGNO

5 – Ariete

Quando il tuo cuore batte forte, pensi di amare davvero. Sei uno di quelli che verifica i propri sentimenti sulla base del numero di… palpitazioni! … VAI AL SEGNO

6 – Acquario

In amore, sei in un periodo entusiasmante grazie a Venere favorevole… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 10 al 16 giugno 2024: i segni peggiori

7 – Bilancia

Le stelle sono dalla tua parte e se un legame non ha vissuto una crisi profonda, è recuperabile… VAI AL SEGNO

8 – Toro

È tempo di grandi trasformazioni. La paura di cambiare ti ha bloccato negli ultimi mesi, ma ora capisci che se una storia è cambiata, è un vantaggio! … VAI AL SEGNO

9 – Scorpione

In amore, il cielo è abbastanza sereno. Solo il transito di Venere ha creato qualche problema il mese scorso… VAI AL SEGNO

10 – Vergine

In amore, preparati a una settimana complessa. Un novilunio pesante potrebbe portare qualche disturbo giovedì… VAI AL SEGNO

11 – Pesci

il tuo cuore è come un campo di battaglia pieno di “se”, “ma” e “perché”. Le coppie di lunga data subiranno un po’ di stress, quindi è meglio non alimentare polemiche… VAI AL SEGNO

12 – Sagittario

Hai presente quella sensazione di trovarsi in una soap opera? Bene, la tua settimana sarà esattamente così… VAI AL SEGNO