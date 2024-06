Oroscopo della settimana dal 17 al 23 giugno 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 17 al 23 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 giugno 2024: i segni migliori

1 – Gemelli

Venere nel segno ti farà innamorare o favorirà nuovi incontri. Una persona conosciuta può entrare nella tua vita, oppure uno sguardo ricambiato può emozionarti… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

I rapporti che nascono in questo periodo sembrano avere una consistenza ottima. La tua voglia di amare è più forte che mai, soprattutto dopo un inizio di giugno pesante… VAI AL SEGNO

3 – Capricorno

Questa settimana, caro Capricorno, sei come un supereroe in pensione: tanta potenza, ma non sempre voglia di usarla… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Questo è il periodo perfetto per vivere all’insegna del piacere e dell’avventura… VAI AL SEGNO

5 – Pesci

Caro Pesci, sei come un poeta senza ispirazione: sentimentale, ma confuso… VAI AL SEGNO

6 – Ariete

Hai finalmente la possibilità di vivere emozioni intense e magiche, grazie a un incontro inaspettato che potrebbe far battere forte il tuo cuore… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 17 al 23 giugno 2024: i segni peggiori

7 – Cancro

Le stelle promettono bene, Venere sarà ancora più positiva dal 17. Tuttavia, ultimamente nulla sembra andarti bene, soprattutto se sei in coppia da anni… VAI AL SEGNO

8 – Bilancia

È tempo di riabilitare gli amori, allargare il giro delle amicizie e diventare più consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti… VAI AL SEGNO

9 – Acquario

Sei come un DJ in un club vuoto: pieno di idee, ma senza un pubblico. In amore, evita i rimproveri e le ripicche… VAI AL SEGNO

10 – Leone

Se stai pensando di iniziare una nuova storia d’amore, forse è perché a maggio ci sono stati troppi problemi… VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Questa settimana ti sentirai come un acrobata su un filo, cercando di bilanciare amore, lavoro e benessere senza cadere nel vuoto… VAI AL SEGNO

12 – Toro

In amore, non tutte le relazioni sono messe alla prova, ma è necessario essere flessibili… VAI AL SEGNO