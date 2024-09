Oroscopo della settimana dal 23 al 29 settembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 23 al 29 settembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 23 al 29 settembre 2024: i segni migliori

1 – Vergine

La lucidità mentale ti accompagna questa settimana, come un GPS che non sbaglia mai. Se hai avuto problemi amorosi, forse è il momento di capire cosa è successo e mettere i puntini sulle ‘i’… VAI AL SEGNO

2 – Scorpione

Il tuo cuore batte forte, ma Venere ancora non è nel tuo segno. Se sei solo, è il momento di farti avanti e conoscere gente nuova… VAI AL SEGNO

3 – Acquario

Se qualcosa non va, meglio chiarire subito, con la tua solita franchezza. Se cerchi amore, hai due mesi di tempo per ampliare il tuo cerchio di conoscenze… VAI AL SEGNO

4 – Leone

La tua settimana è un po’ come cercare di risolvere un cubo di Rubik mentre fai equilibrismo su un filo… VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

Se ultimamente hai fatto scelte discutibili in amore, ecco che arriva il conto da pagare. Ma niente paura! Con Venere dalla tua, puoi rimettere in sesto le cose… VAI AL SEGNO

6 – Toro

Se non hai ancora fatto saltare in aria un paio di rapporti, probabilmente ci sei andato vicino. Le incomprensioni volano come frecce… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 23 al 29 settembre 2024: i segni peggiori

7 – Bilancia

Venere, la tua protettrice, non ti rende la vita facile questa settimana. Se hai una questione in sospeso con un ex o una relazione un po’ traballante, aspettati ancora qualche scossa… VAI AL SEGNO

8 – Capricorno

La tua Venere sta per tornare attiva e tu non manchi certo di fascino. Se non trovi qualcuno, è perché hai deciso di vivere come un eremita!… VAI AL SEGNO

9 – Ariete

Yi sei mai chiesto cosa succede quando tenti di essere più zen di un maestro yoga e poi, puff, esplodi come un vulcano?… VAI AL SEGNO

10 – Sagittario

Da agosto in amore è cambiato un po’ tutto, e tra lavoro e vita sentimentale, sembri stai facendo la danza delle tre carte… VAI AL SEGNO

11 – Cancro

Questa settimana l’amore ti stressa più di una lezione di fisica quantistica. Se la relazione va bene, complimenti, sei un unicorno. Altrimenti, preparati a fare qualche compromesso… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Amore in arrivo! Finalmente Venere si attiva e tu potrai orientare la tua vita sentimentale nella direzione che desideri… VAI AL SEGNO