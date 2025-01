Oroscopo della settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: i segni migliori

1 – Scorpione

Scorpione, per te questa settimana è un po’ come quando trovi parcheggio al primo tentativo: incredibile ma vero… VAI AL SEGNO

2 – Leone

Questa settimana sei una vera centrale nucleare di energia positiva, ma attento a non usarla tutta per cose inutili come innamorarti di chi non ti fila… VAI AL SEGNO

3 – Toro

Sei il detective dell’amore questa settimana: analizzi ogni relazione con la precisione di un esperto di CSI… VAI AL SEGNO

4 – Capricorno

Il romanticismo bussa alla tua porta, ma tu lo accogli con il cipiglio di chi ha appena letto la bolletta della luce… VAI AL SEGNO

5 – Pesci

Se l’amore fosse un mercato, questa settimana avresti un bancone pieno di offerte imperdibili… VAI AL SEGNO

6 – Gemelli

Venere ti coccola e rilancia il cuore. Sei pronto a dimenticare chi ti ha fatto un torto e a riaccendere la scintilla dell’amore… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 27 gennaio al 2 febbraio 2025: i segni peggiori

7 – Sagittario

L’energia positiva di Venere ti dà la carica: già in questi giorni potresti ritrovarti a sorridere senza motivo, tranne quando ti chiedono di calmarti… VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Questa settimana il tuo motto è “non ho tempo per le stupidaggini”… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Sempre con questa tua indecisione, Bilancia, la vita non è un supermercato dove puoi scegliere e cambiare idea tre volte prima di arrivare alla cassa… VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Con il Sole nel segno, sei praticamente il protagonista di un film drammatico in cui tutto ruota intorno a te… VAI AL SEGNO

11 – Vergine

Il tuo problema è che vuoi cambiare tutto senza fare troppo casino. Ma, diciamocelo, non si può rompere un uovo senza fare rumore… VAI AL SEGNO

12 – Ariete

Questa settimana sei un po’ un vulcano in eruzione: tensioni qua, esplosioni là, e nel mezzo ci sei tu, che ti scarichi sugli altri manco fossi un fulmine di Zeus… VAI AL SEGNO