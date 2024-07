Oroscopo della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: la classifica completa di Skystar

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: i segni migliori

1 – Toro

La tua testardaggine raggiunge nuovi livelli, ma in amore potrebbe essere una cosa positiva… VAI AL SEGNO

2 – Vergine

La passione si risveglia in vista di agosto! Non chiuderti a riccio a causa di vecchie delusioni, e non pensare troppo al passato… VAI AL SEGNO

3 – Ariete

Sei pronto a conquistare il mondo, o almeno così sembra. Venere ti sorride e il tuo fascino è al massimo: non è un caso che tutti siano ipnotizzati da te… VAI AL SEGNO

4 – Scorpione

Le ultime settimane hanno portato miglioramenti e questa settimana può portare qualcosa di più… VAI AL SEGNO

5 – Gemelli

L’amore non è facile da gestire, ma è tempo di fare chiarezza: chi è veramente adatto per te? Nuove amicizie potrebbero trasformarsi in qualcosa di più profondo… VAI AL SEGNO

6 – Capricorno

Se qualcosa non è stato detto, ora è il momento di parlare. Una tenera amicizia potrebbe diventare qualcosa di più, ma attento ai rapporti nati per gioco… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024: i segni peggiori

7 – Leone

Il re della foresta che non riesce a trovare la sua regina! In amore, smettila di fare il nobile su un piedistallo… VAI AL SEGNO

8 – Cancro

Non perdere la speranza di recuperare un sentimento importante. Un progetto comune potrebbe ravvivare il tuo rapporto, ma attenzione ai malintesi… VAI AL SEGNO

9 – Bilancia

Finalmente finirà quel senso di tensione che ti tormenta. Se sei solo, stai attento ai luoghi di incontro… VAI AL SEGNO

10 – Acquario

Venere opposta da troppo tempo porta disagio e voglia di libertà. Il nervosismo potrebbe essere causato da incomprensioni che ti costringono a discutere… VAI AL SEGNO

11 – Sagittario

Detesti la monotonia, e questa settimana non sarà da meno. Chiederai al partner più presenza, perché ami essere al centro dell’attenzione… VAI AL SEGNO

12 – Pesci

Le storie d’amore che hanno vacillato devono essere gestite con attenzione, altrimenti rischi di peggiorare le cose ad agosto… VAI AL SEGNO