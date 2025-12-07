Oroscopo Toro: settimana dall’8 al 14 dicembre 2025

Le previsioni del segno

TORO – Il tuo dicembre parte come una lunga operazione di manutenzione emotiva: sviti, stringi, pulisci, togli polvere accumulata, sistemi ciò che non volevi guardare. Vecchi problemi? Non devi trascinarli: li devi affrontare, chiudere e archiviare come ricevute vecchie di anni. Venere torna favorevole dalla notte di Natale e già senti l’aria cambiare. Non è ancora tempo di brindare, ma di prepararti. Le relazioni si fanno più solide, i chiarimenti più limpidi, e persino chi è single potrebbe imbattersi in incontri che sembrano venire col cartellino “importante” già attaccato. Le coppie trovano modi nuovi per capirsi meglio, forse attraverso dialoghi più maturi, forse attraverso quella vicinanza che da te arriva solo quando decidi che è davvero il momento.

Il lavoro, però, ti mette alla prova. Rivali, competizioni, aspettative altrui: un mosaico complicato che richiede pazienza, e la tua pazienza, anche se molti non lo sanno, è leggendaria. Prima di gennaio è difficile ottenere cambiamenti o revisioni, ma dietro le quinte si muovono numeri, contatti, accordi e prospettive che possono diventare molto vantaggiose. Devi solo capire come e quando dire “sì”. Le stelle indicano miglioramenti economici e possibilità di nuove alleanze che si riveleranno decisive. Ma come ogni Toro che si rispetti, devi avere il tuo tempo per valutare tutto, perché niente ti convince se non ti convince davvero.

Sul fronte benessere, il periodo più pesante lo hai lasciato indietro, e giorno dopo giorno senti dissolversi quel velo di nervosismo che ti accompagnava da mesi. La tua voglia di rimettere insieme i pezzi e ricostruire la tua stabilità cresce. Energie fisiche ed emotive riprendono forma, così come il desiderio di coltivare solo ciò che davvero ti nutre.

Ora che stai meglio, occhio: rischi di voler fare troppe cose… e tu ci metti vent’anni solo per decidere dove andare a cena.

Voto: 7,5

Consiglio delle stelle siciliane: “Tò, pigghia fiatu e scegli cu calma. Chi avi pacenzia, si pigghia u megghiu senza fari rumuri”.

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI