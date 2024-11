Oroscopo Vergine: settimana dall’11 al 17 novembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – In amore c’è qualche terremoto in arrivo, cara Vergine: se ti trovi in una storia già in bilico, aspettati che le cose possano diventare un po’ ingovernabili.

Forse è il momento di chiarire con qualche segno meno compatibile, tipo Gemelli e Sagittario. Questo cielo ti spinge a cambiare e, anche se con Giove dissonante tutto sembra più complicato, già dall’11 potresti vedere dei miglioramenti sul lavoro. Stress alle stelle nei primi giorni della settimana e anche domenica: forse è il momento di fermarsi un attimo.

Meglio rivedere chi conta nella tua vita, anche se ti tocca scrivere tutto nero su bianco.

Voto: 6

Consiglio delle stelle siciliane: “Sapi ca a vita ti porta dunni dici idda: accuntentati e camina avanti!”

