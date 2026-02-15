Oroscopo Vergine: settimana dal 16 al 22 febbraio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – Le tue riflessioni sentimentali stanno diventando più lunghe dei contratti di iTunes. Hai dubbi, ripensamenti, flashback emotivi e quel bisogno di analizzare tutto, anche un abbraccio. Se la tua storia dura da un po’, potresti sentire che qualcosa stride, che il meccanismo si è inceppato. Colpa tua? Del partner? Di Venere? Probabilmente un mix di tutto, ma il punto è: serve una revisione affettiva. Hai bisogno di leggerezza, ma ti porti dietro le zavorre del passato come se fossero una sciarpa vintage a cui non vuoi rinunciare. Il giorno 21 hai la luna dalla tua, ma sei lì che pensi: “E se poi litighiamo a cena?”. Spoiler: se parti così, sì.

Lavorativamente parlando, sei reduce da settimane pesanti, ma ora si intravede un miglioramento. Saturno ha tolto il freno a mano, e la mente si schiarisce. È il momento di concentrarsi sul consolidamento. Le rivoluzioni vanno bene nei romanzi distopici, nella tua vita serve stabilità. Hai avuto un’intuizione, magari una notizia positiva è già arrivata. Ora devi crederci. Tu che analizzi tutto, ogni tanto ricordati che puoi anche fidarti. Un poco, eh. Non troppo.

Sul piano fisico, occhio alle giornate centrali: hai l’energia di una stampante che va in errore al 99%. Non è il momento di fare gli eroi sportivi. Evita movimenti bruschi, scarpe inadatte e salti emotivi. La schiena potrebbe lamentarsi, e pure tu. Mangia bene, dormi meglio, pensa meno.

Hai bisogno d’amore… ma pure di qualcuno che ti mandi una mail organizzata in paragrafi e punti elenco.

Voto: 4

Consiglio delle stelle siciliane: Prima sistemi tuttu… poi magari ti ricuordi di sistemari puru u cori.

