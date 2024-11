Oroscopo Vergine: settimana dal 18 al 24 novembre 2024

Le previsioni del segno

VERGINE – Hai una voglia matta di riorganizzare il mondo, ma la vita sembra decisa a metterti i bastoni tra le ruote. In amore, però, le stelle ti sorridono: nuovi incontri e momenti di dolcezza sono dietro l’angolo.

Anche chi ha avuto problemi all’inizio dell’anno potrebbe trovare conforto, magari in un abbraccio o in una cena romantica. Sul lavoro, Giove si diverte a rallentarti, ma non tutto è perduto: tieni duro, i risultati arriveranno.

Attenzione però a non sovraccaricarti: hai già il cervello in modalità “multitasking esasperato” e rischi il tilt. Giovedì potrebbe portarti un’illuminazione, quindi tieni gli occhi aperti.

Se qualcuno tocca il tuo ordine, ti trasformi in un investigatore forense.

Voto: 7

Consiglio delle stelle siciliane: “Chiù curpa o Giovi ca a tia, ma non ci vulunu lamenta: travagghia!”

