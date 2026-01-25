Oroscopo Vergine: settimana dal 26 gennaio all’1 febbraio 2026

Le previsioni del segno

VERGINE – La tua testa è un algoritmo. Pensa, analizza, ricalcola. Ma questa settimana il cuore prova a forzare l’accesso, e tu sei combattuto: seguire l’istinto o fare una tabella Excel dei sentimenti? Sei distante da qualcuno, magari per motivi pratici o per il tuo solito bisogno di controllo emotivo, ma questo non ti impedisce di desiderare qualcosa di più concreto. Il punto è che sei tentato da amori impossibili, da storie che funzionano solo nella tua testa, dove tutto è ordinato e coerente. Eppure, nei prossimi giorni, potresti sentire una scossa. Un desiderio fisico più forte del solito, che ti porta ad amare con il corpo prima che con il cervello. Goditelo, senza troppe domande.

Sul lavoro sei più affidabile di un orologio svizzero… e anche più critico. I soldi entrano ed escono con la stessa velocità, e tu li insegui con lo sguardo preoccupato. Ma nonostante ciò, ci sono collaborazioni promettenti che iniziano a prendere forma. Se resti vigile, eviterai errori e potrai ottenere molto di più di quanto immagini. La tua capacità di scovare falle nei contratti sarà utilissima. Occhio però a non diventare il guastafeste del team. A volte, “va tutto bene” non è una bugia, è solo un modo per sopravvivere.

Fisicamente sei in una fase un po’ caotica. C’è tensione, qualche fastidio fisico e un’alimentazione che ultimamente assomiglia a un buffet improvvisato. Dovresti prenderti cura di te con più dedizione, magari con la stessa precisione con cui imposti il calendario mensile. Ritagliati momenti solo tuoi, senza sentirti in colpa.

Hai così tanta voglia di capire tutto che ti sei perso pure il gusto di sentirlo, ‘sto cuore.

Voto: 3,5

Consiglio delle stelle siciliane: Piantala di circari risposti pi forza, ca quannu l’amuri arriva, nun t’avvisa cu ‘na PEC.

