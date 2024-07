Oroscopo Vergine: settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024

VERGINE – Cara Vergine, la passione si risveglia in vista di agosto! Non chiuderti a riccio a causa di vecchie delusioni, e non pensare troppo al passato. Lascia andare le tensioni e apriti alle nuove avventure che arriveranno. Saranno migliori man mano che ci avviciniamo ad agosto.

Sul lavoro, le occasioni più importanti sono sempre fonte di gioia e fatica per te. Cambiare non è facile, ma chi lo ha fatto coraggiosamente da giugno troverà soddisfazione. Le notizie che aspetti arriveranno prima del previsto, specialmente se cerchi il tuo primo impiego. Non essere troppo perfezionista e vivi questa settimana con leggerezza.

Voto: 8/10 – “La perfezione è sopravvalutata, cara Vergine!”

Consiglio delle stelle siciliane: “Cunta finu a deci e poi fai chiddu chi voi.”

CONSULTA L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: TUTTI I SEGNI