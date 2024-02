Si trovava in un parco per fare attività fisica

Tragedia nella a Maziana, come a nord di Roma. Un uomo è stato sbranato da tre rottweiler mentre si trovava in un parco dove era andato per correre. Il cadavere è stato trovato intorno alle 8.30 di oggi, 11 febbraio, mentre i cani sono stati catturati intorno alle 11. Era vestito con abbigliamento sportivo e presentava diverse lesioni profonde sul corpo, sul viso e sugli arti inferiori.

Quando sono arrivati i primi soccorritori i cani stavano ancora sbranando l’uomo. I cani avrebbero anche provato ad attaccare un uomo che era a bordo di una bicicletta e che stava passando per il parco.