Ortigia-TeLiMar, è tempo di derby: in campo terza e quarta forza del torneo

Nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di A1 le due compagini si affronteranno nella piscina di Nesima a Catania

5' DI LETTURA

Non sarà la partita più importante della stagione, ma il derby di domani per il TeLiMar ha un sapore speciale. Nella seconda giornata del girone di ritorno del Campionato di A1, il Club dell’Addaura affronterà il Circolo Canottieri Ortigia nella piscina di Nesima, a Catania. Fischio d’inizio alle ore 15 agli ordini degli arbitri Daniele Bianco e Bruno Navarra.



I palermitani arrivano all’appuntamento dopo le tre vittorie consecutive, che hanno permesso al team del Presidente Giliberti di restare insieme alla Pallanuoto Trieste, al quarto posto in classifica a quota 30 punti.



PARLANO BALDINETI E GILIBERTI

“L’Ortigia in questo momento, dietro a Recco e Brescia, è la squadra che forse gioca meglio – dice l’allenatore del TeLiMar Gu Baldineti -. Poi, tra le squadre più in forma ci siamo noi insieme a Savona e Trieste. Gli aretusei hanno preso molta sicurezza e hanno in qualche modo superato anche loro i problemi legati all’impianto. Sarà, dunque, una partita molto difficile» Non solo il classico derby, sentito da entrambe le parti. Questa volta il TeLiMar vuole esorcizzare con una buona prestazione quanto visto a Palermo il 2 novembre scorso: «Di certo – continua il tecnico – vogliamo evitare una partita brutta come quella che abbiamo fatto in casa, in cui abbiamo, sì, giocato, ma non siamo riusciti a concretizzare molto e abbiamo preso tanti gol. Negli ultimi anni, fatta eccezione per quest’ultima sfida, i derby con l’Ortigia sono sempre stati molto equilibrati e a spuntarla in alternanza è stata una squadra o l’altra, ma sempre di misura. Domani avremo la rosa al completo e spero possa essere una bella partita”.



Marcello Giliberti, Presidente TeLiMar: “Credo che preliminarmente vadano fatti i complimenti all’intera pallanuoto siciliana per avere, in questo difficilissimo periodo, ben tre squadre in Serie A1, di cui due occupano rispettivamente il terzo e quarto posto in classifica. In questo scenario positivo va inquadrato questo derby d’alta quota, che generalmente ha sempre offerto grande spettacolo. L’Ortigia sinora in questo Campionato ha dimostrato di essere più forte di noi, probabilmente anche per il fatto che ha cambiato meno giocatori rispetto a noi dallo scorso anno. Ha quindi trovato velocemente la giusta quadratura, cosa che noi abbiamo invece tardato a trovare, anche a causa della quasi costante indisponibilità del nostro impianto di riferimento. Indipendentemente da tutto ciò, domani cercheremo di onorare la vasca e di fare bella figura, contando su una buona prestazione dei nostri top player, oltre che dei nostri giocatori palermitani, che hanno dimostrato di essere un vero e proprio punto di forza soprattutto nei match che contano”.

PICCARDO E DI LUCIANO

“Un derby Ortigia-Telimar di questo valore non si è mai giocato in Serie A1 – ha dichiarato invece il tecnico dell’Ortigia Stefano Piccardo alla vigilia del match attraverso i canali ufficiali del club -. Si sfidano quelle che attualmente sono la terza e la quarta forza del campionato italiano. Non siamo mai stati tutti e due insieme così in alto in classifica in un punto simile della stagione, e penso che questa sia una gran cosa per tutto lo sport siciliano. Peccato solo che si giochi nell’infrasettimanale e che questo match non si possa disputare a Siracusa. Ciò detto, la squadra sta bene, a meno di imprevisti dovrei avere tutti a disposizione, malgrado le condizioni di Cassia che ha ancora qualche problema al ginocchio”.

“Abbiamo analizzato quanto successo a Bogliasco e siamo consapevoli che contro il Telimar non si potrà giocare in quel modo – prosegue il tecnico – Ho detto ai miei giocatori che nella partita di andata li abbiamo trovati in un momento per loro difficile e lo testimonia il fatto che, in quella occasione, per la prima volta è venuto fuori uno scarto così importante tra noi e loro. Negli ultimi anni, infatti, le partite tra Ortigia e Telimar si sono chiuse sempre con vittorie o sconfitte di uno o due gol al massimo. Quella di domani sarà una gara molto impegnativa. Li conosciamo bene e abbiamo estremo rispetto del loro sistema di gioco, quindi cercheremo di tirare fuori il nostro meglio e dare il massimo”.

Al mister fa eco l’attaccante Sebastiano Di Luciano, che mostra come il gruppo sia già concentrato sul match di domani: “A Bogliasco abbiamo offerto una brutta prestazione che però abbiamo già analizzato e archiviato rapidamente. La fortuna di giocare ogni tre giorni sta proprio in questo, vale a dire nella possibilità di lasciarsi alle spalle quello che è stato e pensare subito alla partita successiva. Quello di domani, come sappiamo, è un derby molto sentito. Sicuramente loro non sono la squadra che abbiamo affrontato a Palermo, vivono un momento di forma migliore rispetto a quando li abbiamo battuti all’andata, stanno esprimendo una buona pallanuoto. Conosciamo i loro punti di forza, sono bravi nelle ripartenze e quindi dobbiamo cercare di limitarli in questo, inoltre giocano molto bene le situazioni in superiorità facendo girare molto velocemente la palla. Per questo dovremo essere molto attenti in fase difensiva quando saremo con l’uomo in meno”.

“Per portare a casa i tre punti – conclude Di Luciano – dobbiamo giocare tutti uniti, da squadra, senza individualismi, perché per battere il Telimar devi essere una corazzata e per esserlo bisogna essere pronti ad aiutarsi l’un l’altro in ogni fase di gioco, in ogni situazione, cosa che purtroppo ci è mancata a Bogliasco”.





Campionato Nazionale di Serie A1 – quindicesima giornata – C.C: Ortigia vs TeLiMar



CC Ortigia: 1.Tempesti, 2.Cassia, 3.Carnesecchi, 4.Condemi A., 5.Di Luciano, 6.Velkic, 7.Ferrero, 8.Gorria Puga, 9.Condemi F., 10.Rossi, 11.Vidovic, 12.Napolitano, 13.Ruggiero – Allenatore: Stefano Piccardo



TeLiMar: 1.Jurisic, 2.Del Basso, 3.Vitale, 4.Di Patti, 5.Giorgetti, 6.Hooper, 7.Giliberti, 8.Pericas, 9.Lo Cascio, 10.Occhione, 11.Lo Dico, 12.Irving, 13.Washburn – Allenatore: Marco Gu Baldineti



Arbitri: Daniele Bianco, di Rapallo (GE) e Bruno Navarra, di Roma – Delegato: Claudio Marchisello