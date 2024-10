I medici del pronto soccorso hanno lottato con tutti i mezzi per cercare di salvarla

INDAGINI IN CORSO

PADOVA – È morta in serata all’ospedale di Padova la ragazzina di 12 anni che nel pomeriggio di ieri era stata travolta da un treno ad un passaggio a livello, chiuso in quel momento.

Lo si apprende da fonti ospedaliere.

Padova, travolta dal treno

Arrivata nel pronto soccorso della pediatria cittadina intorno alle 15, la bambina era stata accolta in condizioni disperate, per politraumatismi. Le sue condizioni non hanno permesso che fosse sottoposta a interventi chirurgici.

I medici del pronto soccorso hanno lottato con tutti i mezzi per cercare di salvarla, ma intorno alle 22 la 12enne ha avuto un arresto cardiaco, risultato fatale.

La dinamica dell’incidente è al vaglio delle Polfer, intervenuta con la polizia e i carabinieri.