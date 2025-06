Palermo, 2,5 milioni per la manutenzione delle case popolari

Orlando: "Prosegue il percorso di riqualificazione"

PALERMO – Sono stati consegnati al consorzio Conpat i lavori del terzo contratto attuativo dell’Accordo quadro per la manutenzione straordinaria e il pronto intervento sugli immobili di Edilizia residenziale pubblica del Comune di Palermo.

Con un investimento complessivo di 2.477.235,34 euro, interamente finanziato con fondi comunali, l’intervento interesserà circa 600 unità immobiliari Erp con particolare attenzione al rifacimento agli esterni dei fabbricati. Il termine dei lavori è previsto per settembre 2026.

“Con questo nuovo intervento – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici, Totò Orlando – proseguiamo con determinazione il percorso di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica. Offriamo ai cittadini condizioni abitative più dignitose e sicure, e restituiamo valore a un patrimonio troppo a lungo trascurato. L’attenzione che stiamo riservando al recupero degli involucri esterni non è solo una questione estetica: significa anche migliorare la sicurezza, l’efficienza energetica e la qualità della vita per centinaia di famiglie palermitane”.

Il progetto rientra in un programma avviato con l’Accordo quadro, che ha già portato all’esecuzione dei primi due contratti attuativi, in fase di conclusione. Interventi che hanno interessato oltre 200 alloggi Erp.

“Questa è una dimostrazione concreta – conclude Orlando – dell’impegno dell’Amministrazione per la rigenerazione urbana e la tutela del diritto all’abitare. Continueremo su questa strada con determinazione e responsabilità”.