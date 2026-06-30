Firmato un accordo tra Regione, Anas e otto Comuni per opere di compensazione

PALERMO – A gennaio del 2027 i semafori lungo la Palermo-Agrigento saranno soltanto un brutto ricordo. Per quella data, infatti, saranno ultimati anche gli ultimi tre cantieri ancora in corso nell’itinerario

Composto dalle Statali 122 e 189.

Palermo-Agrigento, quando è prevista la fine dei lavori

Lo ha annunciato l’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’accordo con Anas e otto comuni per alcuni interventi di compensazione territoriale rispetto ai lavori di ammodernamento dell’itinerario. “Restano ancora tre cantieri – ha spiegato Aricò – e a fine gennaio 2027 i semafori lungo la Palermo-Agrigento saranno solo un brutto ricordo”.

Questi gli interventi ancora in corso: la realizzazione del viadotto San Leonardo (importo di otto milioni di euro); il consolidamento di una scarpata nella zona di Vicari (1,5 milioni); la ricostruzione del viadotto Milena (7 milioni).

Schifani: “Lo Stato risarcisce la sofferenza dei cittadini”

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il governatore Renato Schifani: “Le compensazioni territoriali nei territori degli otto comuni interessati dai lavori di ammodernamento dell’itinerario della Palermo-Agrigento sono giuste perché si tratta di un territorio che ha patito la lunghezza delle opere – ha spiegato -. Oggi siamo ad un punto finale di concretezza. Lo Stato risarcisce la sofferenza dei cittadini. Plaudo al raggiungimento di questo obiettivo e ringrazio l’ad di Anas Claudio Andre Gemme che ha consentito di potere realizzare questo accordo”.

Questi i comuni coinvolti dall’intesa: Baucina, Bolognetta, Campofelice di Fitalia, Cefalà Diana, Ciminna, Mezzojuso, Vicari e Villafrati.