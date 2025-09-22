Palermo, al via i lavori per l’impianto sportivo al Cep

Aricò: "Luogo simbolico in ricordo di Totò Schillaci"

PALERMO – È stata posata questa mattina la prima pietra del futuro impianto sportivo che sorgerà nell’area antistante il murales dedicato a Totò Schillaci, nel quartiere Cep di Palermo. Un intervento finanziato dall’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità per riqualificare un luogo simbolico.

Alla cerimonia era presente l’assessore alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, oltre ai rappresentanti del Comune, dell’Istituto autonomo case popolari (Iacp) e di alcune glorie del passato del Palermo Calcio come Ciccio Galeoto, Santino Nuccio e Tanino Vasari.

Aricò: “Restituiamo dignità e opportunità al quartiere”

“Con questo intervento non realizziamo soltanto un impianto sportivo – ha detto Aricò – ma restituiamo dignità e opportunità a un quartiere che ha bisogno di spazi di aggregazione e crescita. Farlo in un luogo che ricorda la storia e il talento di Totò Schillaci, un simbolo di Palermo e della Sicilia nel mondo, significa dare continuità a un messaggio di speranza e di orgoglio che vogliamo trasmettere alle nuove generazioni”.

“Lo sport è strumento di inclusione, di educazione e di riscatto sociale e la Regione vuole investire nelle periferie per offrire ai giovani alternative sane e motivanti: attraverso il Fondo per la promozione dello sport nelle periferie, infatti, ha finanziato 22 progetti per la realizzazione di impianti sportivi nelle aree di pertinenza degli Iacp della Sicilia, per un investimento complessivo di 1,6 milioni di euro”.

Rini (FdI): “Momento storico, permetterà ai giovani di sognare un futuro diverso”

“La posa della prima pietra per la costruzione dell’impianto sportivo che sorgerà a pochi passi dal murale dedicato a Totò Schillaci, scomparso un anno fa, è un momento storico”, ha dichiarato Antonio Rini, segretario cittadino di Fratelli d’Italia.

“Il nuovo impianto sportivo – ha aggiunto Rini – sarà a disposizione di tutto il quartiere Cep e permetterà ai giovanissimi di praticare attività sportiva e sognare un futuro diverso, oltre a coltivare il sogno di ripetere le gesta che resero famoso nel mondo Totò Schillaci”.

“Il lavoro interistituzionale porta sempre a buoni risultati per i cittadini e questa ne è la dimostrazione. Voglio ringraziare l’assessorato alle infrastrutture e della mobilità, nonché l’assessore Aricò, che – ha concluso Rini – attraverso il Fondo per la promozione dello sport nelle periferie ha finanziato 22 progetti, per un totale di 1,6 milioni di euro, per la realizzazione di impianti sportivi nelle aree di pertinenza degli Istituti Autonomi Case Popolari della Sicilia”.