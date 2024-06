Palermo, appartamento va in fiamme: a fuoco anche cumuli di rifiuti

Due donne sono rimaste intossicate

PALERMO – Un incendio è divampato in un appartamento al piano terra in via Francesco Perez nella notte tra venerdì 14 e sabato 15 giugno a Palermo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme che sono partite, pare, da un corto circuito che ha provocato fumo tra le stanze.

Nell’abitazione si trovavano due donne, di 67 e 24 anni, che sono rimaste intossicate e curate da personale medico del 118.

Nella stessa notte i vigili del fuoco sono dovuti intervenire ben sei volte nel quartiere Zen 2 per spegnere i roghi di spazzatura non raccolta. Il fumo ha invaso le abitazioni della zona.

Incendi anche in provincia

Gli incendi sono divampati anche in provincia di Palermo, in particolare a Campofelice di Roccella e Buonfornello. A fuoco sono andati diversi ettari di vegetazione

A Buonfornello sono intervenuti anche i volontari della Giubbe d’Italia di Cefalù, come richiesto dal dipartimento regionale della protezione civile.

A Campofelice di Roccella è andato distrutto un ettaro di terreno nei pressi della foce del fiume Grande. Qui forestali e vigili del fuoco hanno spento l’incendio.

Proprio a Campofelice di Roccella gli agenti della polizia municipale hanno multato 50 proprietari di terreni che non avevano provveduto a ripulirli dalle sterpaglie. Sono in corso verifiche per accertare se l’incendio è partito da uno di questi terreni.