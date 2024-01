Palermo, apre ‘Minimupa’: viaggio alla scoperta della città

Un percorso affascinante

PALERMO- Un luogo ludico, interattivo e colorato che lungo un percorso accompagna i fruitori alla scoperta della città di Palermo. Apre i battenti, con una festa in programma sabato prossimo, “Minimupa, Mini Museo Palermo”, uno spazio dedicato alle famiglie e ai turisti. “MiniMupa”, che si trova in vicolo San Carlo (alle spalle del Giardino dei Giusti in via Alloro), nel cuore dell’antico quartiere arabo della Kalsa, è uno spazio di circa 200 metri quadrati allestito con tanti ‘exhibit’ tematici progettati uno ad uno e costruiti da abili maestranze locali, come il maestro puparo Nicola Argento, l’artista Igor Scalisi Palminteri e il falegname Aurelio Ciaperoni. Inoltre, c’è anche un’intera parete da scalare. Un luogo per andare alla scoperta della storia, dell’arte, ma anche dell’ambiente, della natura e delle antiche tradizioni della “Città tutta porto”.

“MiniMupa” nasce dall’idea di cinque donne che sono le fondatrici: Valentina Gattuso, Giana Di Lorenzo e Giorgia Ceserani, Annette Lichtenstern e Valentina Nuara. “Abbiamo immaginato uno spazio dove fare una sorta di viaggio nel tempo – spiega Giana Di Lorenzo, una delle fondatrici e presidente della cooperativa – attraverso il quale ripercorrere la storia della città dalle origini fino al futuro prossimo. Il percorso museale permette di ‘giocare’ con la storia e, grazie all’arte, gli occhi imparano a guardare meglio. La parte tecnologica – aggiunge – sta in una sala dedicata agli ‘exhibits’ multimediali che rendono il museo il luogo per sperimentare anche il mondo multimediale, come utile risorsa di gioco e apprendimento”.