Mario Santana torna a giocare, ha scelto l’Athletic Club Palermo

Il calciatore argentino aveva appeso gli scarpini al chiodo

1' DI LETTURA

PALERMO – L’ex capitano del Palermo Mario Alberto Santana ritorna in campo. Il calciatore, che aveva deciso di appendere gli scarpini al chiodo, è tornato sui suoi passi sposando il progetto dell’Athletic Club Palermo, ex Resuttana San Lorenzo. Il club milita nel campionato di Eccellenza, ma le ambizioni della società sono proiettate a un progetto a lungo termine che vuole portare risultati importanti nel capoluogo siciliano.

Santana, che oggi ha 41 anni, vanta oltre 450 partite tra i professionisti in Italia, 7 presenze con la maglia della Nazionale Argentina e la Champions League giocata con le maglie di Fiorentina e Napoli. Dopo l’esperienza al Palermo dalla Serie D alla Serie C, e una piccola parentesi come collaboratore tecnico, Santana aveva deciso di lasciare il calcio giocato. Ha aperto un ristorante nel capoluogo siciliano, ma adesso è arrivata la decisione di tornare da protagonista nel rettangolo verde di gioco.