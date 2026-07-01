Intervento dei carabinieri

PALERMO – I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Palermo un cittadino di 27 anni di origini congolesi accusato di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato anche denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento dell’Arma è scattato in piazza Aragona dopo diverse segnalazioni al 112 da parte di passanti che avevano notato l’uomo intento a compiere atti osceni in strada.

All’arrivo dei militari della stazione Palermo Scalo e del Nucleo radiomobile, il giovane si è scagliato violentemente contro di loro con spintoni e minacce nel tentativo di sfuggire al controllo. E’ stato bloccato dopo una breve colluttazione e condotto in caserma.