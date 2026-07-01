 Atti osceni in piazza Aragona a Palermo: arrestato un 27enne
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Palermo, atti osceni in piazza Aragona: arrestato un 27enne

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Intervento dei carabinieri
CENTRO STORICO
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PALERMO – I carabinieri hanno arrestato in flagranza a Palermo un cittadino di 27 anni di origini congolesi accusato di oltraggio, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo è stato anche denunciato per atti osceni in luogo pubblico.

L’intervento dell’Arma è scattato in piazza Aragona dopo diverse segnalazioni al 112 da parte di passanti che avevano notato l’uomo intento a compiere atti osceni in strada.

All’arrivo dei militari della stazione Palermo Scalo e del Nucleo radiomobile, il giovane si è scagliato violentemente contro di loro con spintoni e minacce nel tentativo di sfuggire al controllo. E’ stato bloccato dopo una breve colluttazione e condotto in caserma. 

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