I vigili del fuoco hanno spento le fiamme

PALERMO – Un autobus dell’Amat è andato in fiamme a Palermo in viale Lazio all’altezza di via Sciuti. I passeggeri che si trovavano dentro il mezzo sono stati messi in salvo.

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo dell’azienda partecipata che gestisce il servizio di trasporto pubblico.