Palermo C5, quinto ko di fila. Esonerato il tecnico Zapparata

PALERMO – Momento decisamente delicato in casa Palermo Calcio a5. La compagine rosanero, infatti, incassa contro lo Sporting Alcamo, diretta concorrente per la salvezza, la sua quinta sconfitta consecutiva in campionato, un ko pesantissimo che ridimensiona radicalmente gli obiettivi di inizio stagione.

Il Palermo C5 resta al penultimo posto con appena due punti di vantaggio sul fanalino di coda Partinico. Numeri impietosi che hanno portato la dirigenza rosanero a una decisione drastica: Roberto Zapparata non è l’allenatore della prima squadra.

Al “Tocha Stadium” la formazione rosanero viene sconfitta per 2-3 dopo aver accarezzato anche il sogno di tornare alla vittoria.Per la cronaca le reti del Palermo, quelle che hanno regalato l’illusorio vantaggio, portano la firma del giovane Russo e di Lupo. Decisivi per il successo ospite i gol messi a segno da Castrogiovanni, Adamo e Parrino.

Sabato 2 aprile il Palermo Calcio a5 sarà di scena sul campo del Palermo Futsal Eightyniners.