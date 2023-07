Palermo, cade in moto da un dirupo: ragazza grave a Villa Sofia

La ragazza a bordo di una Kawasaki è scivolata mentre scendeva da Monte Pellegrino

PALERMO – Una ragazza di 19 anni, Cecilia P., ieri è finita giù in un dirupo in via Pietro Bonanno, alle falde di Monte Pellegrino, a Palermo. La ragazza a bordo di una Kawasaki mentre scendeva da Monte Pellegrino è scivolata.

La grossa moto è rimasta nell’asfalto mentre lei ha fatto un volo ed è finita oltre il muretto che delimita la carreggiata, cadendo nel vuoto in mezzo agli alberi e alla vegetazione. Un volo di oltre quattro metri.

A recuperare la ragazza e affidarla ai sanitari del 118 i vigili del fuoco che l’hanno imbracata in una barella. La motociclista è finita in ospedale a Villa Sofia con diverse fratture. La prognosi è riservata. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della polizia municipale.