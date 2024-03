Palermo, amichevole in famiglia: arriva il Lommel per la sosta

Il club belga del City Football Group si allenerà a Torretta

Il 21 marzo e fino al 23 marzo il Lommel SK si recherà a Palermo per prepararsi alla parte finale della Challenger Pro League (seconda serie belga). Il club biancoverde si allenerà al CFA Palermo di Torretta il 21 e 22 marzo e concluderà la trasferta in Sicilia con un’amichevole contro il Palermo sabato 23 marzo allo stadio “Renzo Barbera”. I biglietti per il match saranno in vendita da lunedì 18 marzo: tutte le info saranno comunicate nei prossimi giorni sul sito ufficiale del club rosanero.

Il Lommel SK

L’11 maggio del 2020 il Lommel SK viene acquisito dal City Football Group, diventando così il nono club di proprietà della holding emiratina. Attualmente il club si trova al terzo posto in classifica della Challenger Pro League, la seconda serie belga, a soli due punti dalla vetta.

Il Lommel SK gioca le sue partite casalinghe al Soevereinstadion (8.000 posti) di Lommel, nella provincia del Limburgo. Il club belga è noto per la crescita di giovani talenti e infatti è focalizzato sullo sviluppo giovanile. La storia della squadra risale a quasi un secolo fa.

Sosta in Serie B

Il campionato di Serie B si fermerà nel weekend 23-24 marzo per le gare delle nazionali e in questo modo il Palermo sfrutterà il periodo di pausa per non perdere il ritmo partita. Intanto, la compagine di Eugenio Corini sta preparando la gara casalinga di venerdì 15 marzo contro il Venezia. Successivamente potrà dedicarsi alla pausa in campionato e ad ospitare nel capoluogo siciliano il club che fa parte del City Football Group.