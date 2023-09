Palermo, ecco Mamadou Coulibaly dalla Salernitana

Il centrocampista arriva in prestito

PALERMO – Accordo trovato in poche ore. Il Palermo, tramite una nota ufficiale, ha comunicato di aver acquisito dall’U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive di Mamadou Coulibaly. Il centrocampista classe 1999 ha già un passato in Sicilia con la maglia del Trapani per da gennaio ad agosto 2020.

Il calciatore senegalese, che indosserà la maglia numero 80, si trasferisce con la formula del prestito con opzione. Coulibaly sarà presentato prossimamente in conferenza stampa.

“A Mamadou il benvenuto a Palermo da parte del City Football Group, del presidente Mirri e di tutta la famiglia rosanero”, si legge il comunicato ufficiale.