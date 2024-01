Palermo, caos beni confiscati. Di Gangi: la sanatoria è operativa

"Fatta chiarezza"

PALERMO – “Sulla vicenda della delibera di Giunta per sanare le occupazioni degli immobili confiscati dalla mafia antecedenti al 2017, finalmente oggi, grazie al lavoro fatto in prima Commissione consiliare si è fatta un po’ di chiarezza”. Lo dice la consigliera comunale e componente della prima commissione consiliare Mariangela Di Gangi, in merito al caos sulla sanatoria relativa ai beni confiscati.

“La delibera – prosegue la nota – è pienamente operante e vigente e gli uffici sono tenuti, come stanno correttamente facendo, a darvi seguito accogliendo le istanze, cui dovranno altrettanto correttamente dare seguito nei tempi previsti. Non vi è infatti alcun provvedimento formale che abbia bloccato l’efficacia della delibera. A creare la confusione è stata ancora una volta la totale schizofrenia politica della Giunta Lagalla e il suo essere ostaggio delle priorità politiche del partito di maggioranza relativa. E’ evidente lo stallo è stato raccontato perché la vicesindaca non può accettare che a Palermo si riconoscano diritti che lei ha proposto di bloccare a livello nazionale con un Disegno di legge di cui è firmataria e che inasprisce le pene per le occupazione abitative. E’ evidente che l’assessora Tirrito non ha il peso politico con cui affermare l’efficacia di un atto che ha voluto e che ha condiviso con sindaco e giunta che l’hanno formalmente approvato. Mentre aspettiamo che i componenti della Giunta facciano pace con sé stessi e i partiti che rappresentano, provando a far quadrare il cerchio, una cosa è certa: quella delibera, una delle poche politicamente condivisibili fatte da questa giunta, è in vigore e non può essere disapplicata”.