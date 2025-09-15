Palermo, Caramanna: “Ad agosto 4 tentativi di omicidio da minori”

I dati forniti dalla procuratrice dei minori

PALERMO – “Nel mese di agosto vi sono stati quattro casi di tentativi di omicidio e gli attori sono tutti minorenni”. Lo ha detto la procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, parlando nel corso di un incontro all’istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo.

“Noi registriamo – prosegue – un incremento del 30%, rispetto all’anno scorso, dei reati penali commessi da minori. Registriamo 10 mila segnalazioni l’anno di nuove situazioni di presunto disagio di pregiudizio, che riguardano bambini. Negli ultimi mesi abbiamo registrato 150 casi di minori che vivono in famiglie legate alla criminalità organizzata”.

“Vi sono famiglie che preparano dosi di droga in cucina e i bambini, spesso piccoli, ingeriscono sostanze stupefacenti. In alcuni casi ne veniamo a conoscenza perchè i bambini arrivano al pronto soccorso, ma vi sono anche casi che non vengono denunciati perché non sono gravissimi”, conclude Caramanna.