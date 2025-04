Palermo-Carrarese, Dionisi ritrova Ceccaroni e Nikolaou: i convocati

Assente solo Di Francesco

Tutti a disposizione tranne Di Francesco. Il sito ufficiale del club di viale del Fante ha reso noti i calciatori rosanero convocati dal tecnico Alessio Dionisi per la gara contro la Carrarese in programma lunedì 21 aprile alle 15.00 allo stadio “Renzo Barbera”.

Buone notizie per l’allenatore del Palermo. Tra i calciatori arruolabili per il match, infatti, si rivedono i difensori Ceccaroni e Nikolaou. Oltre Gomis, assente da inizio stagione per un problema al ginocchio e ormai in via di ripresa, l’unico calciatore che non prenderà parte al match è Federico Di Francesco, ancora alle prese con un infortunio.

Palermo-Carrarese: i convocati di Dionisi

Questi, dunque, i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Carrarese in programma domani.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu