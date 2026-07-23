Concesso ai dipendenti lo smart working

PALERMO – Protesta questa mattina dei dipendenti dell’ufficio anagrafe del Comune di Palermo in viale Lazio per gli impianti di condizionamento fuori uso. Così i lavoratori sono scesi per strada e hanno atteso le decisioni dell’amministrazione comunale. Dopo verifiche e controlli dello stato degli uffici è stato concesso ai dipendenti lo smart working.

Non è chiaro se il provvedimento sarà esteso anche per domani e la prossima settimana. Disagi questa mattina per gli utenti che avevano appuntamenti per richiedere o ritirare le carte d’identità e tutte le pratiche che vengono garantite dagli uffici. Disagi anche negli uffici comunali in piazza Giulio Cesare.

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“Questo è un immobile monumentale e a quanto pare non era possibile installare i condizionatori. Così ogni volta che se ne guasta qualcuno – dicono alcuni dipendenti – vengono sostituiti con quelli portatili che non riescono a rendere miti le temperature all’interno degli uffici. Un problema serio che va risolto e affrontato”.

Dal Comune fanno sapere che in questi giorni di grande caldo molti impianti sono stati sostituiti con climatizzatori portatili. “Comprendiamo che sia un problema – dicono dal Comune – ma i tecnici comunali stanno affrontando questa emergenza come è stata affrontata e risolta al Polo Tecnico in viale Ausonia dove fino a qualche tempo fa i dipendenti alle undici andavano a casa per il gran caldo”.