Palermo, consegnati i lavori per la copertura del canale Mortillaro

Il plauso del sindaco Lagalla e dell'assessore Salvatore Orlando

PALERMO – Sono stati consegnati questa mattina i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura del canale Mortillaro, nel tratto compreso tra la via Vanvitelli e il viale Michelangelo. “Si tratta di un progetto complesso, fortemente voluto da questa amministrazione, che rientra nel quadro di interventi che stiamo portando avanti nell’ambito del contrasto al dissesto idrogeologico. Oltre all’obiettivo della sicurezza, il progetto punta anche a fornire ai cittadini ulteriori servizi che riguardano, ad esempio, un nuovo impianto di illuminazione pubblica tra via Vanvitelli e viale Michelangelo e il rifacimento dei marciapiedi», affermano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alle Opere pubbliche Salvatore Orlando.

Una volta completati i lavori di copertura del canale su via Amorelli, fino al civico 21 di via D’Antoni, si procederà anche con la realizzazione dell’impianto di illuminazione, dei marciapiedi e dell’impianto di smaltimento delle acque piovane. Il finanziamento utilizzato di 3.500.000 euro proviene dal Decreto del 18.07.2022 del Capo del Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno, di concerto con il Capo del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze. I lavori sono stati affidati al Consorzio Innova, Soc. Coop. con sede legale a Bologna, che è risultato aggiudicatario con un’offerta di 1.639.888,52 euro e un ribasso del 30,760% (base d’asta 2.604.362,71).