Palermo, consegnati i lavori per rimettere in piedi il ‘Diamante’

Avranno un costo di circa 4 milioni di euro

PALERMO – Sono stati consegnati oggi, lunedì 16 settembre, i lavori per la riqualificazione della cittadella dello sport, in particolare per la manutenzione straordinaria del capo di baseball di Palermo. I lavori – ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Totò Orlando – sono finanziati dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016.

“L’intervento è stato progettato con particolare attenzione alla sostenibilità ambientale ed al risparmio energetico e la sua realizzazione permetterà il riutilizzo del campo da baseball di fondo Patti (con annessa segnatura del campo da cricket), delle aree esterne e del parcheggio”, ha spiegato Totò Orlando.

Come saranno suddivisi i lavori

In particolare, le opere verranno realizzate in due lotti funzionali: Il Lotto I, affidato alla Fenix Consorzio stabile Scarl, prevede la rifunzionalizzazione del campo da baseball, il recupero strutturale, impiantistico ed edile del corpo spogliatoi, il ripristino della viabilità di accesso e degli impianti esterni, per l’importo di 2 milioni e 730mila euro ed una durata dei lavori pari a 270 giorni.

Il Lotto II, affidato alla Itaca Società Cooperativa, prevede il recupero strutturale, edilizio ed impiantistico del locale biglietteria, il recupero degli spazi esterni e del parcheggio per l’importo di 2 milioni e 20mila euro ed una durata dei lavori pari a 270 giorni.

Iniziano, dunque, i lavori per restituire alla collettività una struttura di riferimento per le attività sportive, il cui impianto per il baseball, in disuso dal 2014, era ormai diventato un triste simbolo di degrado e di cattiva amministrazione nonostante il finanziamento già riconosciuto con DPCM del 25/5/2016.

“Il risultato fin qui raggiunto è il frutto del lavoro svolto dall’Area dei lavori pubblici e dall’ufficio edilizia pubblica e impianti sportivi che ha consentito di approvare il progetto con Delibera di Giunta Comunale 403 del 21/12/2023 e di giungere, oggi, alla consegna dei lavori, nel tentativo di recuperare il tempo ingiustificatamente perduto”, ha aggiunto l’assessore Orlando.

I lavori all’impianto di illuminazione

L’impianto per il baseball di Fondo Patti è già oggetto di un intervento straordinario di ripristino della funzionalità degli impianti elettrici affidato ad AMG Energia S.p.a., società in house, per l’importo di 870mila euro finanziati con fondi comunali, che prevede la realizzazione, in 120 giorni lavorativi, di tutte le opere per consentire l’uso completo dell’area e l’omologazione degli impianti, ed in particolare: i lavori di recupero delle cabine elettriche relative alla rete di illuminazione esterna, al palazzetto dello sport ed alla struttura per il baseball, e le reti di collegamento agli impianti; il recupero dell’impianto di illuminazione esterna della Cittadella.

“Saremo impegnati nel seguire l’esecuzione dei lavori secondo il cronoprogramma per consegnare l’impianto alla cittadinanza nei tempi previsti”, ha specificato l’assessore Orlando.