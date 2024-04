Palermo, continuano i controlli contro la malamovida: multe e sequestri

Scoperto un parcheggiatore abusivo. Identificate oltre 150 persone

PALERMO – Sono proseguiti anche nell’ultimo weekend le operazioni ad “Alto Impatto” volte ad intensificare i servizi di controllo del territorio. L’attività ha interessato le aree della movida cittadina, con particolare attenzione alla zona di piazza Sant’Oliva, piazza Castelnuovo e vie limitrofe, ed alla Vucciria.

L’obiettivo è quello di assicurare una maggiore presenza delle forze dell’ordine nei luoghi di aggregazione, con lo scopo di prevenire ogni forma di illegalità e criminalità.

Gli agenti sono stati impegnati in attività di controllo a persone e mezzi dislocati nelle vie: via Turati, via Isidoro La Lumia, e nelle vie Argenteria, Coltellieri, Pannieri, Frangiai e vicolo Mezzani.

Dal punto di vista del contrasto agli illeciti legati alla malamovida sono stati sottoposti a controllo anche 5 locali di zona in 3 sono state riscontrate irregolarità.

Le carenze riscontrate

In un locale sono state riscontrate l’occupazione illecita di suolo pubblico, carenze igenico-sanitarie e mancanza di scia per la somministrazione su suolo pubblico con sanzione di 4mila euro.

In un altro locale è stata contestata l’occupazione illecita di suolo pubblico e sono riscontrate carenze strutturali oltre l’e errata compilazione della procedura di autocontrollo haccp con sanzioni di 3mila euro.

Entrambi i titolari degli esercizi commerciali sono stati denunciati in stato di libertà per occupazione di suolo pubblico.

In un altro esercizio commerciale, ubicato in zona Vucciria è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 2mila euro.

Le persone identificate

Inoltre, nel corso dei citati controlli un uomo è stato sanzionato poiché sorpreso a svolgere l’attività illecità di parcheggiatore abusivo. Nel complesso sono state identificate 152 persone, controllati 19 veicoli ed elevate 4 sanzioni al C.d.S.