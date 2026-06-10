 Palermo, frutti di mare alla Kalsa: denunciate due ambulanti
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Palermo, controlli alla Kalsa: denunciate due ambulanti abusive

Palermo, la foto della bancarella di frutti di mare sequestrata alla Kalsa
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Gli accertamenti della Polizia municipale
i controlli
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PALERMO – La polizia municipale di Palermo ha denunciato due venditrici ambulanti abusive: I.M. del 1984 e C.M. del 1993.

Palermo, controlli alla Kalsa

“Le donne, che avevano invaso abusivamente una consistente porzione di suolo pubblico, in due distinte aree di piazza Kalsa – si legge in una nota del Comune di Palermo – con attrezzature e merce propedeutiche alla somministrazione di alimenti e bevande, esercitavano senza le prescritte autorizzazioni”.

Le contestazioni

Una delle due, in particolare, al momento dell’intervento degli agenti, vendeva prodotti ittici, “in particolare mitili, privi dei previsti certificati di etichettatura e tracciabilità, esposti a gas di scarico e senza alcuna fonte di refrigerazione”.

Gli agenti hanno sequestrato tutte le attrezzature e le merci, denunciato penalmente le due donne ed elevato sanzioni amministrative per un ammontare complessivo di 3.650 euro. I controlli continueranno nei prossimi giorni.

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