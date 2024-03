Palermo, controlli nel centro storico: sanzioni per oltre 5.200 euro

Il bilancio del pattugliamento

PALERMO – Controlli nel centro storico di Palermo. Poliziotti, vigili urbani e Asp hanno accertato violazioni amministrative e sanitarie e sanzioni per oltre 5.200 euro in pub del centro storico a Palermo. Le forze dell’ordine hanno riscontrato irregolarità amministrative, come occupazione di suolo pubblico, il mancato nullaosta della sovrintendenza beni culturali della regione siciliana e del regolamento dehors del comune, l’utilizzo di impianti musicali non a norma.

Il dehors è stato sequestrato. Nel corso dell’ispezione sono state riscontrate violazioni sanitarie e carenze strutturali, come la mancata comunicazione della variazione della scia sanitaria, mancanza dell’aggiornamento del manuale di autocontrollo Haccp.

Ad un altro locale il questore di Palermo ha sospeso la licenza per 10 giorni dopo una rissa in cui sono intervenuti due carabinieri. Nel corso dei controlli è emerso che il locale è frequentato da indagati per vari reati. Diverse e numerose sono state le richieste di intervento da parte dei residenti per schiamazzi e liti nel locale. (foto d’archivio)