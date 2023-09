L'incidente giovedì sera intorno alle 21. Intervento della polizia municipale e dei tecnici comunali

PALERMO – Un Ficus di grandi dimensioni è caduto ieri sera intorno alle 21 a Palermo, sul marciapiede che costeggia l’ex Istituto delle Croci, in via Libertà. Il tronco si è spezzato facendo precipitare l’albero sull’asfalto. La circolazione è stata temporaneamente interdetta per consentire le operazioni di rimozione.

Sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco e gli operai comunali che hanno segato l’albero in più parti per poterlo rimuovere e liberare la strada.