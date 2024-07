Il Palermo apre anche la Serie B 24/25: venerdì 16 agosto l’anticipo a Brescia

Date e orari delle prime quattro giornate del Palermo

Nella passata stagione il Palermo ha aperto il campionato di Serie B contro il Bari, in trasferta, nell’anticipo della prima giornata. Stessa cosa accadrà per il campionato cadetto edizione 2024/2025: i rosanero, infatti, giocheranno l’anticipo serale della giornata d’avvio della Serie B contro il Brescia.

Per i rosanero sarà il primo dei tre match da giocare in trasferta a inizio campionato, come richiesto dalla società di viale del Fante prima dei calendari. Ci sono da ultimare dei lavori allo stadio “Renzo Barbera” e i rosanero torneranno a giocare a Palermo soltanto nella quarta giornata (qui il calendario completo dei rosa).

Le prime 4 giornate del Palermo in Serie B

Questo, dunque, il programma completo delle prime quattro giornate di Serie B del Palermo. Date e orari ufficiali, diramate sul sito del campionato cadetto, dei primi quattro incontri dei rosanero guidati dal tecnico Alessio Dionisi.

Venerdì 16 agosto 2024: Brescia-Palermo, ore 20.30 (1ª giornata)

Sabato 24 agosto 2024: Pisa-Palermo, ore 20.30 (2ª giornata)

Martedì 27 agosto 2024: Cremonese-Palermo, ore 20.30 (3ª giornata)

Domenica 1 settembre 2024: Palermo-Cosenza, ore 20.30 (4ª giornata)