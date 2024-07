Brescia, Pisa e Cremonese in trasferta: inizia così la Serie B 24/25 del Palermo

Gardini: "Cerchiamo di essere protagonisti". Tutte le giornate dei rosa

È stato presentato a La Spezia il calendario della Serie B 2024/2025. Per il club rosanero era presente l’amministrato delegato Giovanni Gardini, mentre la squadra del capoluogo siciliano è in ritiro a Livigno per la preparazione estiva pre campionato.

“Favorite non ce ne possono essere, la Serie B è un campionato altamente competitivo. Sicuramente cerchiamo di essere protagonisti, meglio dell’anno scorso, con il sostegno dei nostri tifosi. Cerchiamo di allestire una squadra competitiva per obiettivi importanti”, ha detto lo stesso Gardini.

Il Palermo inizierà la stagione in serie cadetta con tre gare in trasferta, una conseguenza delle condizioni in cui versa lo stadio “Renzo Barbera”. La realizzazione del nuovo impianto di illuminazione ha richiesto un tempo maggiore di realizzazione.

Il calendario del Palermo 2024/2025

Al termine del sorteggio dei calendari, è stato definito quello sarà il percorso dei rosanero. Di seguito, dunque, il programma completo delle giornate di Serie B che il Palermo dovrà affrontare nella stagione 2024/2025.

Il girone d’andata

1ª giornata, 17 agosto 2024: Brescia-Palermo

2ª giornata, 24 agosto 2024: Pisa-Palermo

3ª giornata, 27 agosto 2024: Cremonese-Palermo

4ª giornata, 31 agosto 2024: Palermo-Cosenza

5ª giornata, 14 settembre 2024: Juve Stabia-Palermo

6ª giornata, 21 settembre 2024: Palermo-Cesena

7ª giornata, 28 settembre 2024: Sudtirol-Palermo

8ª giornata, 5 ottobre 2024: Palermo-Salernitana

9ª giornata, 19 ottobre 2024: Modena-Palermo

10ª giornata, 26 ottobre 2024: Palermo-Reggiana

11ª giornata, 29 ottobre 2024: Mantova-Palermo

12ª giornata, 2 novembre 2024: Palermo-Cittadella

13ª giornata, 9 novembre 2024: Frosinone-Palermo

14ª giornata, 23 novembre 2024: Palermo-Sampdoria

15ª giornata, 30 novembre 2024: Palermo-spezia

16ª giornata, 7 dicembre 2024: Carrarese-Palermo

17ª giornata, 14 dicembre 2024: Palermo-Catanzaro

18ª giornata, 21 dicembre 2024: Sassuolo-Palermo

19ª giornata, 26 dicembre 2024: Palermo-Bari

Il girone di ritorno

20ª giornata, 29 dicembre 2024: Cittadella-Palermo

21ª giornata, 12 gennaio 2025: Palermo-Modena

22ª giornata, 18 gennaio 2025: Palermo-Juve Stabia

23ª giornata, 25 gennaio 2025: Reggiana-Palermo

24ª giornata, 1 febbraio 2025: Palermo-Pisa

25ª giornata, 8 febbraio 2025: Spezia-Palermo

26ª giornata, 15 febbraio 2025: Palermo-Mantova

27ª giornata, 22 febbraio 2025: Cosenza-Palermo

28ª giornata, 1 marzo 2025: Palermo-Brescia

29ª giornata, 8 marzo 2025: Sampdoria-Palermo

30ª giornata, 15 marzo 2025: Palermo-Cremonese

31ª giornata, 29 marzo 2025: Salernitana-Palermo

32ª giornata, 5 aprile 2025: Palermo-Sassuolo

33ª giornata, 12 aprile 2025: Bari-Palermo

34ª giornata, 21 aprile 2025: Palermo-Carrarese

35ª giornata, 25 aprile 2025: Catanzaro-Palermo

36ª giornata, 1 maggio 2025: Palermo-Sudtirol

37ª giornata, 4 maggio 2025: Cesena-Palermo

38ª giornata, 9 maggio 2025: Palermo-Frosinone