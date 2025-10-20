Palermo, domani messa a Brancaccio per don Puglisi: a celebrare Lorefice

PALERMO – Il 21 ottobre è la memoria liturgica del beato e martire Giuseppe Puglisi, presbitero della Chiesa di Palermo, ucciso dalla mafia la sera del 15 settembre del 1993. Domani alle ore 18 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dall’arcivescovo Monsignore Corrado Lorefice nella parrocchia San Gaetano a Brancaccio in occasione dell’ingresso del nuovo parroco don Sergio Ciresi.
La data del 21 ottobre è stata scelta dalla Chiesa perché è quella del battesimo di don Giuseppe Puglisi (nel quartiere palermitano della Kalsa, nella chiesa di Santa Maria della Pietà). Parroco nella Chiesa di San Gaetano nel quartiere palermitano di Brancaccio, don Giuseppe Puglisi venne ucciso la sera del 15 settembre 1993, giorno del suo 56esimo compleanno, dal killer di Cosa nostra Salvatore Grigoli.