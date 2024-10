Indagini per capire cosa facesse lontano dalla zone dove è residente

PALERMO – Un uomo di 48 anni era ai domiciliari nel quartiere Brancaccio per reati contro il patrimonio, i carabinieri di Palermo, però, lo hanno rintracciato chiuso dentro una roulotte nel quartiere Borgo Vecchio.

L’uomo di 48 anni è stato arrestato e portato di nuovo ai domiciliari in attesa della direttissima che si terrà lunedì.

Sono in corso le indagini per capire cosa facesse l’uomo dentro la roulotte in una zona della città lontana dal luogo dove è residente.