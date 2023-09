Palermo-Feralpisalò 0-0: inizia il match al “Barbera” – LIVE

La diretta testuale della gara

1' DI LETTURA

Il Palermo, nella quarta giornata del campionato di Serie B, fa l’esordio allo stadio “Renzo Barbera” davanti i propri tifosi. Con il calciomercato ormai chiuso ufficialmente, i rosanero sono alla ricerca della seconda vittoria consecutiva dopo aver ottenuto i primi tre punti contro la Reggiana. Di fronte ci sono i “Leoni del Garda” della Feralpisalò, neopromossi in serie cadetta e reduci da tre sconfitte consecutive.

LA PARTITA

Articolo in aggiornamento

Ore 18:33 – Squadre disposte in campo, primo pallone affidato ai rosanero. Comincia il match.

Ore 18:32 – Minuto di silenzio prima del fischio d’inizio per le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto a Brandizzo.

Ore 18:28 – Le squadre entrano in campo, è tutto pronto al “Barbera”.

Ore 18:00 – Squadre già in campo per il riscaldamento pre-partita. Calcio d’inizio in programma alle ore 18:30.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 5 Lucioni, 6 Stulac, 8 Segre, 9 Brunori (C.), 10 Di Mariano, 11 Insigne, 31 Aurelio, 32 Ceccaroni, 37 Mateju, 53 Henderson. A disposizione: 1 Desplanches, 2 Graves, 3 Lund, 4 Gomes, 7 Mancuso, 15 Marconi, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 20 Vasic, 27 Soleri, 30 Valente, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

FERALPISALÒ: 1 Pizzignacco, 2 Ferrarini, 6 Bacchetti, 8 Balestrero (C.), 10 Di Molfetta, 14 Compagnon, 16 Fiordilino, 19 Pilati, 23 Ceppitelli, 87 Martella, 91 La Mantia. A disposizione: 34 Minelli, 61 Volpe, 3 Tonetto, 9 Butic, 20 Zennaro, 25 Sau, 27 Libera, 66 Bergonzi, 70 Parigini, 77 Gjyla, 94 Letizia, 97 Felici. Allenatore: Vecchi.

Arbitro: Bonacina (Bergamo). Assistenti: Tolfo (Pordenone) – Trinchieri (Milano). Quarto Ufficiale: Pezzopane (L’Aquila). VAR: Irrati (Pistoia). AVAR: Gariglio (Pinerolo).

MARCATORI:

NOTE: